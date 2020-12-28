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В Минобороны рассказали о ходе разминирования в Карабахе

09:48
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

За все время операции обследовано более 300 гектаров местности

В Нагорном Карабахе российские сапёры проводят разминирование территории в горах у Степанакерта, сообщает "ТВ Центр". Там остались сотни неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств.

Их вывозят на полигон и уничтожают. Самые опасные находки ликвидируют на месте, соблюдая все меры предосторожности. Работают специалисты Международного противоминного центра. За время операции обследовано более 300 гектаров  местности, 120 километров дорог.

Кроме этого, миротворцы помогают восстановить инженерные коммуникации в районах, пострадавших от боевых действий.

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