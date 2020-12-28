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Эксперты назвали самые частые ЧП с недвижимостью в новогодние праздники

08:30
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Больше всего ущерба наносят пожары

Согласно исследованию компании "Сбербанк Страхование", на которое ссылается ТАСС, самым распространенным страховым случаем с квартирой во время длинных новогодних выходных является затопление, а самым "дорогим" - пожар.

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"Самый распространенный риск для квартир в новогодние праздники - залив, на который приходится 68% происшествий. На втором месте - пожары, которые особенно часто происходят в загородных домах, - 11% страховых случаев в прошлогодние новогодние праздники", - сказано в материале.

Пожары остаются абсолютным лидером по размеру нанесенного имуществу ущерба. На подобные инциденты приходится 60% от общего объема страховых выплат. Наиболее распространенные причины возгораний в новогодние праздники - фейерверки, неисправные елочные гирлянды и бенгальские огни.

Эксперты также отметили, что остальные страховые случаи встречаются значительно реже. В 2020-м противоправные действия третьих лиц фиксировались лишь в 5% инцидентов, стихийные бедствия - в 2%.

В "Сбербанк Страховании" заключили, что в период зимних праздников неприятности случаются значительно чаще, чем в остальное время года. По статистике, это около тысячи страховых случаев за период с 25 декабря по 10 января против примерно 800 случаев в месяц в среднем за год.

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