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"Селедка под шубой" стала для россиян дороже, чем в прошлом году

09:08
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

За готовый салат меньше всего придется заплатить жителям Челябинска

Одно из традиционных для новогоднего стола блюд – селедка под шубой - обойдется россиянам на 8% дороже, чем в прошлом году. Стоимость нужных ингредиентов проанализировал оператор фискальных данных OFD.ru, учитывая информацию из чеков за период с 15 по 20 декабря 2020 года.

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Для приготовления двух килограмм "Селедки под шубой" по классическому рецепту понадобится 500 г картофеля стоимостью в 18,9 рубля, 500 г моркови - 8,5 рубля, 500 г свеклы - 8,1 рубля, четыре куриных яйца - 46,1 рубля, 100 г репчатого лука - 1,9 рубля, 250 г майонеза - 49,3 рубля, 500 г сельди соленой - 68,1 рубля. В итоге стоимость двух килограмм салата в среднем обойдется в 201 рубль.

При этом дороже всего за "Селедку под шубой" придется заплатить жителям Евпатории – 354 рубля. Меньше всего необходимые продукты стоят в Бийске – 122 рубля. Стоимость покупки готового салата в среднем по стране - 388,5 рубля за килограмм. Меньше всех потратят при этом жители Челябинска - 188,3 рубля, а больше других - питерцы, в северной столице отмечена цена за 1 кг в 1 857 рублей, передает ТАСС.

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