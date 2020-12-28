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Ученые выявили неожиданный симптом болезней сердца

08:56
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Советуют обратить внимание на состояние лодыжек

Эксперты британской организации Blood Pressure UK выяснили, что одним из неочевидных симптомов проблем с сердцем может быть отек лодыжек. Об этом написало издание Express.

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Как уточняется в статье, высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека. Отек лодыжек может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности.

Специалисты добавили, что повышенная нагрузка на сердце может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови, что позволяет жидкости скапливаться в лодыжках. Кроме того, предупредили эксперты, отек лодыжек в некоторых случаях может свидетельствовать о том, что должным образом не функционируют другие жизненно важные органы - в частности, печень или почки.

Ранее испанские врачи нашли простой способ проверить здоровье сердца в домашних условиях. Для этого нужно подняться пешком на четвертый этаж и засечь время. Если на подъем потребовалось более 1,5 минуты, значит, со здоровьем есть проблемы.

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