Ивлеева примерила образ Жанны Фриске и восхитила фанатов

Поклонники захотели пересмотреть фильм

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовал фотографию в образе героини Жанны Фриске из фильма "Дневной дозор".

Блогер примерила короткую стрижку с рожками, надела красный жакет и черный чокер с шипами. Подписчики тут же отметили, что это образ ведьмы Алисы, которую сыграла Фриске в фильме Тимура Бекмамбетова.

"Это же Жанна из "Дневного дозорааа", - восхититлась annapolii.

"Думала, это Жанна ♥", - написала evgeniia_nikolenko.

"Прямо захотелось пересмотреть", - поделилась coolgerlyana.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"