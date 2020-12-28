Ивлеева примерила образ Жанны Фриске и восхитила фанатов

Поклонники захотели пересмотреть фильм
Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовал фотографию в образе героини Жанны Фриске из фильма "Дневной дозор".
Блогер примерила короткую стрижку с рожками, надела красный жакет и черный чокер с шипами. Подписчики тут же отметили, что это образ ведьмы Алисы, которую сыграла Фриске в фильме Тимура Бекмамбетова.
"Это же Жанна из "Дневного дозорааа", - восхититлась annapolii.
"Думала, это Жанна ♥", - написала evgeniia_nikolenko.
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"Прямо захотелось пересмотреть", - поделилась coolgerlyana.
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