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Ивлеева примерила образ Жанны Фриске и восхитила фанатов

09:29
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Поклонники захотели пересмотреть фильм

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовал фотографию в образе героини Жанны Фриске из фильма "Дневной дозор".

Блогер примерила короткую стрижку с рожками, надела красный жакет и черный чокер с шипами. Подписчики тут же отметили, что это образ ведьмы Алисы, которую сыграла Фриске в фильме Тимура Бекмамбетова. 

"Это же Жанна из "Дневного дозорааа", - восхититлась annapolii.

"Думала, это Жанна ♥", - написала evgeniia_nikolenko.

"Прямо захотелось пересмотреть", - поделилась coolgerlyana.

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