Россия всухую уступила Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

Следующий матч подопечные Игоря Ларионова проведут 30 декабря

Сборная России провела свой второй матч на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в канадском Эдмонтоне. Подопечные Игоря Ларионова уступили сверстникам из Чехии со счетом 0:2.

Первая шайба в матче была заброшена под занавес второго периода. На 37-й минуте с передачи Якуба Рыхловски в центральную зону отличился Филип Коффер. Окончательный счет чехи установили в третьем периоде. На 46-й минуте автором гола стал Мартин Ланг.

Следующий матч на турнире россияне проведут против австрийцев. Встреча состоится 30 декабря. В предыдущей игре российская молодежка со счетом 5:3 обыграла команду США. Чехи же стартовали на МЧМ-2021 неудачно, уступив в первом матче Швеции - 1:7.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"