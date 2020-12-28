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Россия всухую уступила Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

09:47
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Следующий матч подопечные Игоря Ларионова проведут 30 декабря

Сборная России провела свой второй матч на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в канадском Эдмонтоне. Подопечные Игоря Ларионова уступили сверстникам из Чехии со счетом 0:2.

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Первая шайба в матче была заброшена под занавес второго периода. На 37-й минуте с передачи Якуба Рыхловски в центральную зону отличился Филип Коффер. Окончательный счет чехи установили в третьем периоде. На 46-й минуте автором гола стал Мартин Ланг.

Следующий матч на турнире россияне проведут против австрийцев. Встреча состоится 30 декабря. В предыдущей игре российская молодежка со счетом 5:3 обыграла команду США. Чехи же стартовали на МЧМ-2021 неудачно, уступив в первом матче Швеции - 1:7.

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