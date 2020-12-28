Мария Порошина удивила поклонников новым образом

Белокурая актриса постриглась и перекрасилась

Актриса Мария Порошина отважилась на кардинальную смену имиджа, чем и решила поделиться с поклонниками. Звезда решилась не только на короткую стрижку, но и на новый цвет волос.

Порошина опубликовала в сети видео с Максимом Авериным. На кадрах видно новую стрижку пикси актрисы. Помимо коротких волос знаменитость также шокировала фанатов и непривычно темным цветом локонов.

Мнение подписчиков разделилось. Некоторые сочли, что новый образ значительно омолодил актрису, а кому-то совсем не понравилось преображение Порошиной. "Темный цвет волос вам не идет!"; "Что за стрижка?"; "Такая красотка молодая!"; "Мария, вы вообще стареете?" - поделились своим мнением комментаторы.

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