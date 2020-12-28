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ФАС придумала, как бороться с ростом цен на жилье

09:48
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Для этого надо ввести экспортные пошлины на продукцию из стали, считают в ФАС

Ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на полгода - таким образом Федеральная антимонопольная служба предложила бороться с подорожанием жилой недвижимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя главы ФАС Андрея Цариковского в Министерство промышленности и торговли России.

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Уточняется, что это стало реакцией ведомства на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на рост цен на арматуру. Для стабилизации цен, говорится в материале, предлагается ввести пошлины не только на сырье, но и на готовую продукцию. К примеру, если сбор на лом составит 15% от стоимости, то стальную заготовку обложат пошлиной в 13%, а саму арматуру – в 12%. Минпромторг пока никак не отреагировал на инициативу антимонопольного ведомства.

Ранее Хуснуллину пожаловались на резкое удорожание арматуры. Сделал это исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков. По его словам, с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за чего подскочила и стоимость жилья.

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