От коронавируса в Москве вылечились еще 5166 человек

Общее число поправившихся пациентов увеличилось до 609770

Как сообщили с утра в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве вылечились еще 5166 человек. Общее число поправившихся пациентов увеличилось до 609770 человек.

В штабе добавили, что за сутки от коронавируса в столице скончались 76 человек. Врачи просят при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

По данным на утро 28 декабря, всего в России выявили 3050248 случаев COVID-19. 2450829 пациентов поправились, 54778 человек скончались.

В понедельник в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Разрешение на применение "Спутника V" в этой группе риска ранее дало Министерство здравоохранения. Продолжается прививочная кампания и в рядах российской армии. Так, в Москве более 500 бойцов Севастопольской мотострелковой бригады уже получили вторую инъекцию вакцины.

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