"Людей смыло с палубы": спасенные моряки о крушении судна в Баренцевом море

Все произошло стремительно

Поисково-спасательная операция проводится сейчас в Баренцевом море, где затонул рыболовецкий сейнер "Онега". На его борту находились 19 человек. Спасены двое, об этом сообщают в МЧС. Судьба остальных неизвестна, передает "ТВ Центр".

Информации пока крайне мало. По предварительным данным, судно затонуло по причине обледенения. По другой версии, его накрыла волна, когда поднимали полную сеть. По словам двух спасенных моряков, трагедия произошла стремительно.

"Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", - приводит их слова источник агентства "Интерфакс".

До катастрофы "Онега" успела подать сигналы бедствия. К месту ЧП в 300 морских милях от Мурманска успели добраться другие рыболовецкие суда, которые обнаружили двоих членов команды, они были в гидрокостюмах. На данный момент к поискам присоединяются ещё 3 судна, но помощь прибудет не менее чем через 3 часа.

Проверку по факту крушения ведет транспортная прокуратура. "Онега" принадлежала частной компании, порт приписки - Мурманск. Промысел вела по заказу одного из крупнейших российских рыбколхозов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"