Дело о нарушении правил безопасности возбудили после ЧП в Баренцевом море

Шансов спасти 17 моряков практически нет

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Кроме того, в связи с инцидентом проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Следователи установили, что судно опрокинулось и перевернулось утром 28 декабря в акватории Баренцева моря во время ловли рыбы. На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Они были в гидрокостюмах. Состояние выживших удовлетворительно.

Судьба еще 17 человек неизвестна, но шансов их найти живыми практически нет, передает ТАСС.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде", - сообщил источник агентства в экстренных службах.

Тем не менее, поиски пропавших моряков продолжаются. В операции задействовано судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены три судна, они прибудут через 3-6 часов.

Привлечь авиацию не представляется возможным из-за непогоды. В Баренцевом море в районе Новой Земли наблюдаются неблагоприятные погодные условия, рассказал "Интерфаксу" врио начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Дмитрий Скиба.

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