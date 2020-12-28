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Дело о нарушении правил безопасности возбудили после ЧП в Баренцевом море

10:03
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Шансов спасти 17 моряков практически нет

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.
"Людей смыло с палубы": спасенные моряки о крушении судна в Баренцевом море

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Кроме того, в связи с инцидентом проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Следователи установили, что судно опрокинулось и перевернулось утром 28 декабря в акватории Баренцева моря во время ловли рыбы. На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Они были в гидрокостюмах. Состояние выживших удовлетворительно.

Судьба еще 17 человек неизвестна, но шансов их найти живыми практически нет, передает ТАСС.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде", - сообщил источник агентства в экстренных службах.

Тем не менее, поиски пропавших моряков продолжаются. В операции задействовано судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены три судна, они прибудут через 3-6 часов.

Привлечь авиацию не представляется возможным из-за непогоды. В Баренцевом море в районе Новой Земли наблюдаются неблагоприятные погодные условия, рассказал "Интерфаксу" врио начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Дмитрий Скиба.

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