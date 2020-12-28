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Гинцбург обратился к россиянам: не думайте, что коронавирус обойдет стороной

10:22
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Врач призвал сограждан привиться от COVID-19

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости убедить россиян в важности вакцинации. По его словам, люди должны поверить, что прививка – это единственный способ остановить коронавирус.

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Врач призвал сограждан перестать считать, будто болезнь может пройти в легкой форме или вовсе обойти стороной. Гинцбург в очередной раз подчеркнул, что единственный способ уберечь свое здоровье – вакцинация, передает Россия24.

"Проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. А все разговоры, что "меня это не затронет" или "я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет" просто научно не обоснованы", - отметил Гинцбург.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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