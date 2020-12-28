США выделили 290 млн долларов на противодействие России

И еще 300 миллионов - на борьбу с Китаем

Правительство Соединенных Штатов выделило 290 миллионов долларов на борьбу с влиянием России и еще 300 миллионов на противодействие Китаю, передает РБК со ссылкой на законопроект о финансировании работы властей США в 2021 финансовом году. Ранее документ утвердил действующий американский президент Дональд Трамп.

Уточняется, что часть средств направят на программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии, а также укрепление сотрудничества в области безопасности. Полученные восточными партнерами США деньги, сказано в документе, помогут им уменьшить уязвимость перед "российским политическим давлением".

Кроме того, отдельная часть американского бюджета выделена на поддержку программ по развитию демократии в России и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Речь, в частности, речь идет о продвижении свободного интернета.

Ранее в декабре госсекретарь США Майк Помпео озвучил список врагов страны. Главным из них он назвал Россию, которая, по словам госсекретаря, виновата и в хакерских атаках, и в подрыве демократических устоев Штатов. Доказательств Помпео не привел. Вместе с Россией в клуб потенциально опасных для нацбезопасности стран попал и Китай, из-за которого, заявил Помпео, простые американцы теряют работу, при этом сами китайцы крадут личные данные пользователей через программное обеспечение.

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