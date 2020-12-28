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Более 1,8 млрд раз москвичи обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска

10:07
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов

В Москве с момента запуска электронных госуслуг ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз. Как заявила заммэра столицы Наталья Сергунина, столица – один из мировых лидеров по созданию цифровых экосистем.

"Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 млрд раз", - сказала она.

Сергунина отметила, что ключевым звеном цифровой экосистемы Москвы является городской портал mos.ru. В среднем его ежемесячно посещают более 20 миллионов пользователей. Личные кабинеты на портале зарегистрировали уже свыше 13 миллиона человек.

Цифровая среда позволяет москвичам решить практически любой вопрос онлайн, отметила Сергунина. В частности, жители столицы могут оплачивать коммуналку, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое.

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