Космонавт рассказал о скудном новогоднем меню на МКС

Подарки и "праздничные" продукты не успели доставить

Новый 2021 год космонавты на МКС встретят без праздничного застолья. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков объяснил, что новогодний ужин предполагается самый обычный. "Праздничными" в привычном меню окажутся лишь бутерброды с икрой.

"Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню - мы сделаем бутерброды с икрой", - сказал космонавт.

Он добавил, что в космосе Новый год празднуют так же, как и на Земле – с наряженной елкой, подарками, застольем и хорошим настроением. Кудь-Сверчков признался, что планирует позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Все пребывающие в этом году на МКС остались без "праздничного стола" из-за изменений в графике полетов и запусков. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-16", запуск которого был запланирован на декабрь, отправится на МКС лишь в 2021 году. Из-за этого космонавтам пока не смогли переправить часть продуктов и подарки.

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