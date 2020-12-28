ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт рассказал о скудном новогоднем меню на МКС

11:04
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Подарки и "праздничные" продукты не успели доставить

Новый 2021 год космонавты на МКС встретят без праздничного застолья. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков объяснил, что новогодний ужин предполагается самый обычный. "Праздничными" в привычном меню окажутся лишь бутерброды с икрой.

Рогозин предложил НАСА считать американские санкции "недоразумением"
NASA ответило Рогозину по поводу новых санкций США

"Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню - мы сделаем бутерброды с икрой", - сказал космонавт.

Он добавил, что в космосе Новый год празднуют так же, как и на Земле – с наряженной елкой, подарками, застольем и хорошим настроением. Кудь-Сверчков признался, что планирует позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Все пребывающие в этом году на МКС остались без "праздничного стола" из-за изменений в графике полетов и запусков. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-16", запуск которого был запланирован на декабрь, отправится на МКС лишь в 2021 году. Из-за этого космонавтам пока не смогли переправить часть продуктов и подарки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Космонавты на МКС
Космонавты на МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.