Эксперт рассказал о профессиях, спрос на которые снизится за 10 лет

Задуматься стоит бухгалтерам и таксистам

В ближайшие 10 лет сильнее всего сократится занятость в сферах бухгалтерии и менеджмента по кадровому делопроизводству, считает президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По словам эксперта, это связано с активным внедрением цифровых технологий.

"Количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Более профессиональные будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы", - отметил в беседе с RT Захаров, уточнив, что в малом и среднем бизнесе иметь "своего" главного бухгалтера станет непозволительной роскошью.

Это же, подчеркнул президент SuperJob, касается и менеджеров по кадровому делопроизводству. Также менее популярной, продолжил Захаров, станет профессия водителя такси. Это будет следствием начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных авто в крупных российских городах.

Менее востребованными будут и водители-дальнобойщики, ведь многие грузовые машины тоже будут переоборудованы для беспилотного передвижения. Развитие технологий повлияет и на профессию преподавателя иностранных языков. Уже сейчас, заключил собеседник издания, электронный переводчик эффективнее в некоторых случаях.

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