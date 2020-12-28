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В МЧС назвали причину затопления судна в Баренцевом море

11:44
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Пока удалось спасти двух рыбаков

Утром в понедельник недалеко от архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту находились 19 человек. Пока удалось обнаружить и спасти двоих рыбаков. К месту крушения в Баренцевом море направлены сразу несколько судов.

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Сигнал бедствия экстренные службы получили в полвосьмого утра. На судне сработал спасательный буй. Обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж в буквальном смысле слова смыло в ледяную воду.

"На борту находилось 19 человек. Рыболовное судно "Войков" подняло на борт двух человек. Судьба остальных членов экипажа неизвестна. По предварительной информации, затопление произошло около 6 часов утра из-за обледенения", - сказала главный специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС по Архангельской области Александра Полоротова.

По предварительным данным, двое спасенных - матрос и штурман. "Онега", по их словам, затонула очень быстро. Воспользоваться спасательными средствами никто не успел. К месту крушения направлены сразу несколько судов. Вести поиски с воздуха мешают плохие погодные условия.

"Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - сообщила и. о. старшего помощника руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СКР (по взаимодействию со СМИ) Кристина Лобанова.

Проверку по факту крушения проводит и мурманская транспортная прокуратура.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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