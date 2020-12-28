На российские регионы обрушились аномальные морозы (видео)

На трассах - гололед, нулевая видимость и множество аварий

Аномальные морозы и сильные метели пришли сразу в несколько регионов России. До минус 50 градусов фиксируют в Красноярском крае и Кемеровской области. Мощные снегопады обрушились на Урал и в Приволжье. На трассах - гололёд, нулевая видимость и множество аварий.

Сильный снегопад в Оренбуржье стали причиной массовой аварии. Столкнулись два большегруза, перекрыв движение. Из-за плохой видимости и сцепления с дорогой водители не успевали затормозить.

Похожая ситуация в Башкирии. На трассе столкнулись сразу 10 машин. Есть пострадавшие. В еще одной аварии погиб человек. На этом участке временно ограничили движение. Дорожные службы устраняют последствия ДТП.

Настоящим испытанием непогода стала и для жителей Южного Урала. Метели, снегопады, гололедица, на дорогах - заносы. И все это сопровождается экстремально низкими температурами. Арктический воздух господствует в Красноярском крае. Температура отпускается до минус 50.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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