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На российские регионы обрушились аномальные морозы (видео)

12:35
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

На трассах - гололед, нулевая видимость и множество аварий

Аномальные морозы и сильные метели пришли сразу в несколько регионов России. До минус 50 градусов фиксируют в Красноярском крае и Кемеровской области. Мощные снегопады обрушились на Урал и в Приволжье. На трассах - гололёд, нулевая видимость и множество аварий.

Сильный снегопад в Оренбуржье стали причиной массовой аварии. Столкнулись два большегруза, перекрыв движение. Из-за плохой видимости и сцепления с дорогой водители не успевали затормозить.

Похожая ситуация в Башкирии. На трассе столкнулись сразу 10 машин.  Есть пострадавшие. В еще одной аварии погиб человек. На этом участке временно ограничили движение. Дорожные службы устраняют последствия ДТП.

Настоящим испытанием непогода стала и для жителей Южного Урала. Метели, снегопады, гололедица, на дорогах - заносы. И все это сопровождается экстремально низкими температурами. Арктический воздух господствует в Красноярском крае. Температура отпускается до минус 50.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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