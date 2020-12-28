Военный госпиталь Минобороны в Ялте принял первых пациентов

Еще один такой полевой госпиталь в Крыму развернут в Симферополе

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки - выявили ещё 27 тысяч 787 новых случаев. Выздоровели 20 тысяч 480 человек. В Москве с этого дня записаться на прививку от ковида могут и пожилые люди.

С сегодняшнего дня в Москве на прививку от коронавируса ждут жителей старше 60 лет. В ходе исследований с участием пожилых людей "Спутник V" подтвердил безопасность и эффективность выше 90%. Запись открыта на две недели вперёд – прививочные кабинеты будут работать и в праздники. Также вакцинация теперь доступна для столичных работников сфер ЖКХ, общественного питания, спорта, органов правопорядка и волонтёров.

Прививочная кампания продолжается по всей стране. В первую очередь вакцинируют тех, кто больше всего контактирует с людьми - медиков, учителей и соцработников. Перед уколом – обязательный осмотр врача, затем пациенты также продолжают находиться под медицинским наблюдением. О своём самочувствии они регулярно сообщают в электронном дневнике на портале Госуслуг.

"Решил вакцинироваться, потому что контактирую с детьми, во-вторых, эпидемии начинаются и заканчиваются, чем быстрее иммунитет вырабатывается у людей, тем будет лучше, и наша вакцина поможет выработаться иммунитету как можно скорее", - сказал учитель лицея в Томске Глеб Балабаев.

В Башкортостане получили уже несколько партий "Спутника V" - более 4,5 тысячи доз. Фельдшер скорой помощи Азамат Валитов пришёл на прививку одним из первых.

"Мы на передовой, помогаем пациентам с инфекцией, поэтому я считаю, что в данной ситуации нужно прививаться, чтобы самому не заболеть. Некоторые наши сотрудники болеют, нагрузка ложится на наши плечи", - заявил фельдшер скорой помощи в городе Салават Азамат Валитов.

Одними из первых в стране привились военные. В Поволжье вакцину получили уже тысяча человек – в первую очередь медики, бригады спецназа, офицеры и представители дежурных сил частей и соединений.

А в некоторых регионах военнослужащим вводят уже второй компонент "Спутника V". Например, в Свердловской области. Процедуру проводят, следуя строгому алгоритму.

"Привитый личный состав полчаса после вакцинации находится под наблюдением медицинского работника", - сообщил врио начальника медслужбы Тагильского ракетного соединения Роман Кошкин.

Тем временем военный госпиталь Минобороны в Ялте принял первых пациентов. Лечить их будут опытные медики – здесь есть все самое современное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, а также необходимый запас лекарств. Медучреждение рассчитано на 100 мест, еще один такой полевой госпиталь в Крыму развёрнут в Симферополе. В регионе эту помощь ждали.

Несмотря на пандемию, повсюду начинает ощущаться праздничная атмосфера. Украшают даже больницы. Согласно опросу одного из порталов по поиску работы, в новогоднюю ночь более трети россиян загадают одно и то же желание: чтобы вирус поскорее отступил.

Полина Кастрицкая, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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