Водителей предупредили о пробке на Ленинградке после ДТП

Столкнулись четыре автомобиля

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля.

ДТП произошло воле дома №47, строение 10. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте аварии в сторону центра растянулась пробка на 2,4 километра.

Будьте внимательны, заняты правый и средний ряды", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Причина ДТП устанавливается. На месте работают сотрудники полиции.

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