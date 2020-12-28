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Международная космическая станция продолжает терять кислород

12:36
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Окончательно устранить утечку планируется в феврале

Международная космическая станция продолжает терять кислород, несмотря на все принятые меры. Об этом сообщил экипаж во время переговоров с Землёй.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где, по предварительным данным, и находится место утечки. Через 18 часов отсек разгерметизировали. Как выяснилось, в переходной камере всё это время продолжало падать давление, передает "ТВ Центр".

В октябре экипаж обнаружил небольшую трещину на внутренней стенке отсека. Её заклеили термостойким скотчем и поставили заплатку из резины и фольги. Окончательно устранить утечку планируется в феврале. На станцию прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-16". Он доставит специальный ремонтный комплект для герметизации отсека.

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