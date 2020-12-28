В России стартовал онлайн-марафон "Праздник к нам приходит!"

Мероприятие проводят для детей, оставшихся без попечения родителей

"Праздник к нам приходит!" – онлайн-марафон с таким названием стартовал сегодня по всей стране. Его проводят для детей, оставшихся без попечения родителей.

О подготовке к Новому году рассказывают известные артисты, журналисты, телеведущие и блогеры. На виртуальных экскурсиях зрители увидят работу радиостанции и одного из федеральных каналов. Побывают в опере и музее. Детям расскажут о творческих профессиях. И пригласят принять участие в конкурсе видеороликов для популярной социальной сети. А в завершении мероприятия - мастер-класс от знаменитого шеф-повара по приготовлению праздничного десерта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"