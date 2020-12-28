ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России стартовал онлайн-марафон "Праздник к нам приходит!"

14:58
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Мероприятие проводят для детей, оставшихся без попечения родителей

"Праздник к нам приходит!" – онлайн-марафон с таким названием стартовал сегодня по всей стране. Его проводят для детей, оставшихся без попечения родителей.

О подготовке к Новому году рассказывают известные артисты, журналисты, телеведущие и блогеры. На виртуальных экскурсиях зрители увидят работу радиостанции и одного из федеральных каналов. Побывают в опере и музее. Детям расскажут о творческих профессиях. И пригласят принять участие в конкурсе видеороликов для популярной социальной сети. А в завершении мероприятия - мастер-класс от знаменитого шеф-повара по приготовлению праздничного десерта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Онлайн-марафон "Праздник к нам приходит!"
Онлайн-марафон "Праздник к нам приходит!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.