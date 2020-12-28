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Игривый белый медведь умилил жителей Приморья

12:50
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Опасный хищник превратился в ком нежности и доброты

В Приморском крае белый медведь Хабар так обрадовался снегу, что устроил представление для посетителей зоосада - вышел на сцену и начал выполнять трюки с мячом.

Затем бросил игрушку в сторону зрителей. Добраться до нее медведь решил ползком. В один момент из хищного зверя Хабар превратился в плюшевого мишку: катался по земле, валялся в снегу.

А после попытался перекинуть мяч через вольер. Видимо, хотел подарить сувенир своим зрителям. Видео представления публикует ТВЦ.RU.

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