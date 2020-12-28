В Пекине на две недели закрыли целый район из-за нескольких случаев COVID-19

Во дворах - снова санитарные посты

Число новых случаев коронавируса в мире приблизилось к 81 миллиону. Большинство заболевших по-прежнему фиксируют в США. Несмотря на это, массовое празднование Нового года отменять не собираются. А власти Пекина на две недели закрыли район с населением около миллиона человек, где зафиксировали новую вспышку COVID-19.

Жесткая двухнедельная блокада, как и год назад - на карантин закрыта пекинская окраина Шуньи. Во дворах - снова санитарные посты, на улицах - дезинфекторы в защитных костюмах. Все из-за нескольких жителей, у которых выявили COVID-19, большинство из них болеет бессимптомно.

В любой другой стране такие меры посчитали бы излишними. Но только не в Китае, где даже единичное заражение - ЧП. Вся надежда - на вакцину. Пекин регистрирует еще один препарат и объявляет о начале прививочной кампании. А еще прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией, где обнаружили новый, более заразный штамм. Япония из-за этого и вовсе перестает выдавать визы минимум на месяц. Новая мутация вируса зафиксирована также в Южной Корее, Португалии, Швейцарии, Норвегии. Страны вновь вынуждены закрываться. В третий раз за год на карантин уходит Израиль.

"Это и хорошо, и плохо одновременно. Пандемию необходимо сдерживать. Нельзя позволять людям заражаться и умирать. Это с одной стороны, с другой - бизнес рушится", - говорит жительница Тель-Авива Зива.

"У меня есть семья, которую нужно поддерживать. Как я могу это делать, если они постоянно вводят изоляцию? Мое сердце разбито. Правительство жестоко обращается с нами", - сказала владелица продуктового ларька на рынке Кармель Малка.

Людям запрещается отходить от своих домов дальше чем на километр. Исключение делают для школьников. Им разрешено посещать занятия, но при условии, что часть детей будут учиться онлайн. В режим почти полного локдауна погружается и Польша. Система здравоохранения может не справиться с новой волной коронавируса, об этом открыто заявляют власти. Принимать все необходимые меры, чтобы остановить пандемию, советуют странам в ВОЗ.

"Сложно поверить, что еще год назад мир не знал о COVID-19. Мы должны наконец усвоить урок пандемии. Мир до сих пор плохо подготовлен ко встрече с вирусом, даже несмотря на многочисленные предупреждения научного сообщества", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Даже скептик Дональд Трамп все-таки подписал проект бюджета на 2021 год, который предусматривает 900 миллиардов долларов на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии. Это, как сообщает младший помощник Трампа Джадд Дир, позволит избежать локдауна: "Президент Дональд Трамп заявил, что ему не нужны расточительные расходы. Он хочет, чтобы больше денег направляли американскому народу в виде чеков на 2000 долларов каждому гражданину".

Несмотря на пугающие цифры - в США за минувшие сутки выявлено более 123 тысяч новых случаев ковида - празднование Нового года в стране отменять не собираются. На Таймс Сквер в Нью-Йорке монтируют шар времени. В полночь он традиционно спустится с 23-метровой высоты по особому флагштоку. Наблюдать за действом оффлайн смогут только те, кого пригласили - в основном врачи, медсестры и работники продуктовых магазинов. Остальные увидят все по телевизору.

Уже две недели в Америке идет вакцинация препаратом, разработанным Pfizer и BioNTech. Им же прививают медиков и соцработников в Европе. В Мексике врачи и солдаты выстраиваются в длинные очереди за уколом. Специалисты уверены, что только это поможет человечеству победить опасный вирус.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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