Кабмин утвердил план реформы органов власти

Она стартует уже 1 января

Российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая должна начаться 1 января 2021 года и занять три месяца, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что, как ранее и отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств. Штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

В пресс-службе отметили, что в результате оптимизации станет меньше выполняющих обеспечивающие функции подразделений. Планируется также сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов.

"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек”, - цитируются в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее работу правительства в уходящем 2020 году оценил президент Владимир Путин. Глава государства похвалил кабмин за системную и слаженную деятельность, подчеркнув, что "даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил". В 2021 году, продолжил Путин, необходимо добиваться видимых изменений в жизни людей и не списывать ошибки и сбои на трудности периода пандемии.

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