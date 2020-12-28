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Российские врачи оказали медпомощь более 900 жителям Нагорного Карабаха

11:48
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Ежедневно на прием приходят десятки человек

Более 900 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 120 детей, получили квалифицированную медицинскую помощь от российских врачей.

Ежедневно на приём приходят десятки человек. Обращения, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний. В полевом госпитале Минобороны работают военные хирурги, терапевты, стоматологи и специалисты-эпидемиологи.

Задачи по разминированию Степанакерта продолжают выполнять наши инженеры, передает "ТВ Центр". За время миротворческой миссии они обезвредили более 300 гектаров территорий. Уничтожено свыше 12 тысяч мин и снарядов. Перед праздниками военнослужащие начали получать новогодние подарки от детей из разных регионов России. На наблюдательных постах уже активно наряжают ёлки.

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