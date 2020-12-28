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Стало известно, в каких регионах наиболее активны телефонные мошенники

11:19
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Москва и область - в лидерах

Телефонные мошенники активнее всего действуют в Москве и области, следует из материалов исследования компании BI.ZONE, на которое ссылается РБК. Уточняется, что всего за этот год в стране было совершено около 15 миллионов таких нарушений.

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На столичный регион приходится 28,8% всех звонков. Далее в списке идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%), Краснодарский край (3,4%), Свердловская область (3,1%), Ростовская область (2,4%) и Самарская область (2,3%). Эксперты связывают популярность Москвы и Петербурга с численностью населения и его платежеспособностью в этих городах.

Наибольшее количество нежелательных звонков приходится на 14:00 и период с 16:00 до 20:00. Реже всего звонят с 14:00 до 15:10. Самым популярным у злоумышленников днем недели является четверг (19,95% всех звонков). Далее идут понедельник (19,27%) и вторник (19,25%). Наименее популярны выходные (4,68% в субботу и 0,78% в воскресенье).

Ранее аналитики компании IDF Eurasia сообщили, что 58% обманутых телефонными мошенниками россиян самостоятельно переводили денежные средства преступникам. При этом большинство жертв (42%) осуществляли перевод на сумму 10-15 тысяч рублей, и только 5% пострадавших обращались в правоохранительные органы.

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