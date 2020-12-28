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В Подмосковье открыли новый участок ЦКАД

11:26
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Движение до 11 января будет бесплатным

В столичном регионе запустили движение по нескольких участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
ЦКАД поможет улучшить транспортную ситуацию в Москве и Подмосковье

Водителям стало доступно 170 километров трасы в городских округах Электросталь, Домодедово, Павловский Посад и Воскресенск, а также в Богородском и Раменском округах, пишет ТАСС.

Проезд по открытым участкам будет бесплатным до 11 января. Далее по транспондеру легковой автомобиль будет стоить 2,5 рубля, грузовик - порядка восьми рублей за километр.

Запуск всего ЦКАД запланирован на лето 2021 года. Ожидается, что новое кольцо разгрузит Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) и примет на себя поток транзитного транспорта.

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