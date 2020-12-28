Астролог Володина рассказала, в чем встречать Новый год

Она посоветовала не превращать наряд в "орудие пытки"

Астролог Василиса Володина рассказала, одежда в какой цветовой гамме лучше всего подойдет для встречи года Белого Металлического Быка. Она отметила, что 2021 год будет годом Сатурна.

Володина призвала излишне не задумываться о "подходящей" одежде, а выбрать что-то удобное и красивое. По словам астролога, год Луны сдаст свои позиции лишь к марту, а потому "пижамы еще рано снимать".

Астролог предупредила, что наступающий год – это год строгости, дисциплины и ограничений, серьезности. Для новогодней ночи отлично подойдут строгие, но удобные вещи. Из цветовой гаммы – смесь черного и белого или черного и прозрачного, "но так, чтобы платье не было колюще-режущим орудием пытки".

"От цвета вашей блузки, испачканной майонезом под бой Курантов, не повернутся вспять реки и не поднимут пенсию всей стране. Даже не надейтесь. Главное, чтобы Вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе", - добавила Володина.

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