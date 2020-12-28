В Томске создали прибор, выявляющий коронавирус за пять минут

Теперь его хотят запустить в массовое производство

Ученые НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра и сотрудники лаборатории химических технологий Томского государственного университета разработали газоанализатор, в ходе тестов показавший хорошие результаты при выявлении коронавирусной пневмонии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

"Аппарат, анализируя образцы выдыхаемого пациентом воздуха, с высокой точностью позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию", - рассказал директор Томского НИМЦ Вадим Степанов.

Отмечается, что точность прибора при выявлении пневмонии составила 97,98%, при диагностике новой коронавирусной инфекции - 92,95%. Постановка диагноза в среднем занимает не более пяти минут. В настоящее время томские ученые ищут промышленного партнера для массового производства газоанализаторов.

Ранее журнал Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров. Самыми видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса. Одна из вакцин разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech. Вторая создана в лабораториях базирующейся в штате Массачусетс компании Moderna.

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