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Конец пандемии и миллион долларов: что россияне загадают в Новый год

11:59
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Многие также хотят найти любовь и отправиться в путешествие

Сервис "Работа.ру" решил выяснить, что жители России будут загадывать в новогоднюю ночь. Оказалось, треть респондентов попросят об окончании пандемии коронавирусной инфекции (35%), пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов (20%).

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Также среди популярных желаний - провести год без катаклизмов (19%), найти любовь (15%), отправиться в давно желаемое путешествие (14%) и не заболеть COVID-19 (10%). Еще 7% загадают провести весь год на удаленке, а 2% - поскорее вернуться на работу в офис. По 1% опрошенных мечтают сходить на концерт любимой группы и получить миллион подписчиков в соцсетях, пишет РИА "Новости".

Наиболее популярными пожеланиями другим в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%) и счастье (42%).

В опросе участвовали более 3,5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны. Исследование провели в декабре 2020 года.

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