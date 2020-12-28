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Контрактник на БМП снес забор в аэропорту Волгограда (видео)

13:22
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Его лишили водительских прав

Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего-контрактника, который в пьяном виде снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты (БМП).

В отношении ефрейтора Александра Жеребцова был составлен административный протокол по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Теперь ему нельзя на протяжении 1,5 лет садиться за руль.

Инцидент произошел 20 октября 2020 года. Жеребцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление над многотонной машиной, врезался в ограждение, снес его и проехался по территории авиаузла около 1,5 километра, пока у машины не закончилось топливо. Нарушителя задержали охранники объекта. В БМП, помимо механика, находились еще трое военнослужащих, никто не пострадал.

Издание "Коммерсант" уточняет, что Жеребцов начал выпивать еще до того, как сел в БМП, и продолжил праздновать за штурвалом. Машину нужно было передислоцировать из одной части в другую. Контрактник отстал от колонны и решил сократить путь. В результате он заблудился и заехал на территорию аэропорта, снеся на своем пути забор.

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