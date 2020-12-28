Жириновский назвал кандидатов на пост президента России в будущем

И подтвердил намерения баллотироваться самому

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в будущем на пост президента страны могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Среди потенциальных кандидатов Жирновский также назвал мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Вместе с тем лидер ЛДПР добавил, что намерен сам баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. По словам Жириновского, главой государства станет человек, которого "вся страна ждет на протяжении 30 лет".

Ранее в ходе большой пресс-конференции действующий президент России Владимир Путин заявил, что еще не принял решения относительно своего выдвижения в 2024 году. "Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать - посмотрю", - отметил российский лидер.

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