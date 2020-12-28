Заболевшего коронавирусом Грачевского увезли в больницу

Ему поставили капельницу и кислородную маску

Художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом.

О том, что 71-летний кинорежиссер подхватил COVID-19, стало известно 21 декабря. Он не поехал в больницу и решил лечиться дома. Однако позже его состояние ухудшилось. Тогда Грачевскому пришлось вызвать скорую помощь.

Как сообщает ТАСС, сейчас худрук "Ералаша" лежит в столичной больнице №52 под кислородной маской и капельницей.

"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!" - написал Грачевский в своем Instagram.

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