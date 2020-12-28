МЧС представило данные об экипаже затонувшего в Баренцевом море судна

Катастрофа произошла утром 28 декабря

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на борту затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" находились 19 человек. 16 из них - жители Мурманской области, передает РИА "Новости".

"По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, один человек из Архангельска, один человек из Курской области, один человек - Ростовская область", - сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прямо сейчас на месте крушения находится одно судно, еще три движутся на помощь.

Катастрофа произошла утром 28 декабря. По предварительным данным, обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж смыло в воду. Двух человек удалось спасти, остальных сейчас ищут, однако, как отмечают спасатели, шансов найти их живыми практически нет.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил по факту произошедшего уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Также в связи с инцидентом проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

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