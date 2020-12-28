Ограничение передвижения во время пандемии признано конституционным

В КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области

Региональные власти имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавирусной инфекции, постановил Конституционный суд России. Об этом сообщает ТАСС.

Как сказано в материалах суда, в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии. В итоге в действиях властей Подмосковья не нашли ничего, что противоречило бы Конституции.

"Установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную опасность распространения коронавирусной инфекции", - цитирует агентство решение суда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в обозримой перспективе может сообщить о сделанной прививке от коронавируса. По словам кремлевского спикера, глава государства уже говорил о том, что обязательно сделает прививку после завершения всех формальностей. На вопрос о том, как Путин разрешил дочери войти в группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19, Песков ответил, что это "личное жизненное пространство президента".

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