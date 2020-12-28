ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ограничение передвижения во время пандемии признано конституционным

12:51
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

В КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области

Региональные власти имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавирусной инфекции, постановил Конституционный суд России. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург обратился к россиянам: не думайте, что коронавирус обойдет стороной
В Томске создали прибор, выявляющий коронавирус за пять минут

Как сказано в материалах суда, в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии. В итоге в действиях властей Подмосковья не нашли ничего, что противоречило бы Конституции.

"Установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную опасность распространения коронавирусной инфекции", - цитирует агентство решение суда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в обозримой перспективе может сообщить о сделанной прививке от коронавируса. По словам кремлевского спикера, глава государства уже говорил о том, что обязательно сделает прививку после завершения всех формальностей. На вопрос о том, как Путин разрешил дочери войти в группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19, Песков ответил, что это "личное жизненное пространство президента".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рейд по проверке масочного режима в аэропорту Внуково
Рейд по проверке масочного режима в аэропорту Внуково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.