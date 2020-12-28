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Самые высокие новогодние елки установили в Уфе, Москве и Петербурге

12:58
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Не сильно отстали Сыктывкар и Углич

Среди установленных в крупных российских городах новогодних елок самые высокие находятся в Уфе (30 метров), Москве (25 метров) и Санкт-Петербурге (25 метров), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ТурСтата.

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Также в первую десятку вошли Сыктывкар (23 метров), Углич (21 метр), Данков (20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров). Вместе с тем отмечается, что в большинстве населенных пунктов ограничились искусственными елками. Самая большая из них находится в Красноярске (55 метров).

Ранее в ходе опроса эксперты узнали, что жители России будут загадывать в новогоднюю ночь. Треть респондентов попросят об окончании пандемии коронавирусной инфекции, пятая часть - найти чемодан с миллионом долларов. Также среди популярных желаний - отправиться в путешествие и найти любовь.

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