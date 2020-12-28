Авиация вылетела на поиски экипажа затонувшего судна

К поискам подключили самолет Ил-38

Северный флот России направил авиацию на поиски пропавшего экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега"

По данным Минобороны, к операции подключился дальний противолодочный самолет Ил-38. Сейчас в Баренцевом море в районе Новой Земли наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

"В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 метров, температура воздуха - минус 20 градусов", - сообщили в министерстве.

На данный момент в поиске 17 рыбаков принимает участие судно "Войково", еще три движутся на помощь.

Катастрофа произошла утром 28 декабря. По предварительным данным, обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж, состоящий из 19 человек, смыло в воду. Двух человек удалось спасти, остальных сейчас ищут, однако, как отмечают спасатели, шансов найти их живыми практически нет.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил по факту произошедшего уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Также в связи с инцидентом проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под личный контроль.

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