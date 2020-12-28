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Алиса Фрейндлих попала в реанимацию из-за коронавируса

13:15
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Друзья и близкие обеспокоены состоянием актрисы

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
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Ее отвезли в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт- Петербурге. Как сообщает источник ТАСС, 86-летняя Фрейндлих лежит в реанимационной палате, она в стабильном состоянии. 

В свою очередь издание Life утверждает, что у Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80% поражения легких.

"Драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122-ю медсанчасть с COVID-19 и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит". – написал в своем Facebook историк Константин Богуславский.

Вся Россия знает Фрейндлих по ролям в фильмах "Служебный роман", "Жестокий романс", "Д'Артаньян и три мушкетера".

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Актриса Алиса Фрейндлих
Актриса Алиса Фрейндлих
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