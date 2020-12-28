ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин распорядился оказать помощь семьям моряков с "Онеги"

13:16
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Ситуацию взяла под личный контроль вице-премьер Виктория Абрамченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять под личные контроль ситуацию с затонувшим в Баренцевом море рыболовецким судном "Онега" - в частности, оказать всю необходимую помощь родственникам моряков. Об этом пишет ТАСС.

МЧС представило данные об экипаже затонувшего в Баренцевом море судна
Авиация вылетела на поиски экипажа затонувшего судна

Также Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами выразил "глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков". Прежде в МЧС сообщили, что шансы найти пропавших в результате катастрофы людей живыми еще есть.

Обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну утром 28 декабря. На борту находились 19 человек, большинство из них - жители Мурманской области. Двух членов экипажа удалось спасти, остальных сейчас ищут. На место ЧП направлена авиация.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин проводит совещание
Михаил Мишустин проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.