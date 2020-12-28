Мишустин распорядился оказать помощь семьям моряков с "Онеги"

Ситуацию взяла под личный контроль вице-премьер Виктория Абрамченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять под личные контроль ситуацию с затонувшим в Баренцевом море рыболовецким судном "Онега" - в частности, оказать всю необходимую помощь родственникам моряков. Об этом пишет ТАСС.

Также Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами выразил "глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков". Прежде в МЧС сообщили, что шансы найти пропавших в результате катастрофы людей живыми еще есть.

Обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну утром 28 декабря. На борту находились 19 человек, большинство из них - жители Мурманской области. Двух членов экипажа удалось спасти, остальных сейчас ищут. На место ЧП направлена авиация.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

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