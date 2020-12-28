Собянин: В Москве будет проведена реконструкция 137 поликлиник

В понедельник мэр столицы открыл 3 детские поликлиники после реконструкции

В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет. Минздрав одобрил "Спутник V" для пожилых людей. Кроме того, с сегодняшнего дня прививку в столице могут сделать работники ЖКХ, общепита и прокуратуры. Но, несмотря на сложности с пандемией, в приоритете у города остается капитальный ремонт поликлиник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. После реконструкции он открыл сразу три детские клиники.

Первые посетители детской поликлиники на Чертановской улице входят в вестибюль, не скрывая удивления и восторга. Признаются, им кажется, что попали во дворец. Помещения залиты мягким светом, современная отделка в светлых тонах, удобная мягкая мебель и приветливый персонал, который всегда подскажет, куда обратиться. Такой подарок в виде полностью отремонтированной поликлиники город сделал москвичам.

"В последнее время много уже было сделано, чтобы пребывание в поликлинике стало комфортным, запись прекрасная, не приходится, как раньше, в советские времена, стоять, ждать, ругаться в очереди: "Я первый", "Вы тут не стояли". Уже приятно приходить, всегда примут по времени", - говорит посетительница ДГП №98 Татьяна Рябина.

В трехэтажном медицинском здании новое абсолютно все. За восемь месяцев круглосуточной работы строители демонтировали советскую отделку и перегородки 1974 года, сделали перепланировку, уложили новые коммуникации, обновили фасад, украсив его диодной подсветкой. Все для удобства и комфорта посетителей. В районах Чертаново Южное и Бирюлёво Западное 39 тысяч маленьких пациентов. Территория поликлиники тоже благоустроена. Даже появилась детская площадка. А кабинеты врачей теперь не только просторные и светлые, но ещё и оборудованы по последнему слову технику. В лечебное учреждение поступило почти 1000 единиц новой техники.

"Вот этого прибора у нас не было, это для электролечения, это диадинамотерапия. Этого у нас не было прибора, он очень удобный, мягкие электроды, компактные", - перечислила медсестра ДГП №98 Елена Карпова.

Приём маленьких пациентов проходит теперь значительно быстрее. И это не только из-за электронной очереди и новейшего оборудования. С медицинским персоналом совместно работают коллеги из МФЦ. Опытные специалисты помогают наладить уровень сервиса во время общения с посетителями. Все вопросы решаются быстро и спокойно.

"Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались, вообще здания не реконструировались. Считанные месяцы проходят от начала до конца, поэтому я надеюсь, что этот процесс пройдет максимально безболезненно. В следующем году реконструкция поликлиник остается нашим приоритетом", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы масштабной реконструкции, помимо поликлиники в Чертанове, открылось после капитального ремонта ещё два детских лечебных учреждения - на Севере в Тушино и в Центре на Арбате. После осмотра отремонтированного здания на юге столицы мэр также пообщался и с врачами двух других лечебниц в режиме видеоконференции.

На время проведения работ пациенты и медперсонал были переведены в головное здание 98-й поликлиники. По словам врачей, за 8 месяцев они практически не заметили разницы. Ехать было недалеко, а для приёма пациентов места хватило всем.

"Очень сложно было эксплуатировать это старое ветхое здание. Здесь же новое, как я сказала, всё, и даже система коммуникации. На первом этаже наиболее посещаемые кабинеты. На втором этаже - это педиатрические кабинеты - царство педиатрической службы. На третьем этаже врачи-специалисты", - сказал главврач ДГП №98 Елена Макарова.

Отремонтированные поликлиники проектировали по новому московскому стандарту. Очереди в кабинеты здесь исключены. Оборудован отдельный фильтр-бокс для детей с симптомами инфекционного заболевания. Пациенты ожидают приёма в комфортной зоне, а не заскучать ребенку поможет игровая комната. Коридоры стали шире, а навигация понятнее. До 2024 года ещё 134 городские поликлиники получат такой формат работы.

Илья Данильцев, Андрей Пашутин и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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