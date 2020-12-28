Как Москва организовала допобразование школьников в условиях пандемии

Для детей организовали сотни программ

Создавать космические станции, учиться музыке и даже плавать – с помощью интернета. Дополнительное образование для школьников, которое из-за пандемии пока переведено в онлайн-формат, предлагает сотни программ. Чтобы дети не теряли ни минуты. Каждое занятие - под строгим контролем опытных педагогов.

Космическая станция с пиццей - только часть коллекции четырехклассника Давида Огнева. Он с трех лет увлеченно занимается Lego, его конструкторская фантазия покорила множество неведомых вселенных. На полках - миры "Звездных войн" и персонажей "Ниндзяго". Уже третий месяц любимой робототехникой Давид занимается удаленно. На столе - программируемая и управляемая модель оленя. Педагог все время на связи.

Во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" пусто. Больше десяти тысяч школьников занимаются дистанционно. В расписании - около 700 программ дополнительного образования, осталось даже плавание.

"Мы перевели абсолютно все программы в дистанционный формат обучения. Например, у нас реализуется программа по сухому плаванию. Детки у себя дома отрабатывают технику и стили плавания. При этом они находятся под постоянным наблюдением педагогов дополнительного образования, и педагоги корректируют их движения", - сказала директор Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова.

Пустые классы, вместо учеников - ноутбуки. Такая ситуация становится привычной. Но даже в виртуальном формате на каждое задание - лес рук.

Спинка и носочки каждого ребенка - постоянно в поле зрения педагога. Поэтому спортивные занятия удобнее проводить в небольших группах, когда подключаются до десяти человек. Малышей страхуют дома родители, и все-таки во время акробатики онлайн упор делается на те элементы, которые детям уже знакомы.

Нет провала и в занятиях по сольфеджио - через специальную программу ученики могут видеть, какие клавиши нажимает педагог в классе.

А восьмиклассница Станислава дистанционно готовится к важному прослушиванию - к всероссийскому онлайн-конкурсу. Гусли девочка выбрала еще в детстве за красоту и мелодичность, уже около десяти лет играет в московском ансамбле гусляров "Веселый перезвон". На еженедельных занятиях с педагогом работают над динамикой и нюансами извлечения звука.

Плюсы удаленных занятий - это безопасность и экономия времени на дорогу. А чтобы не уставали глаза, специалисты советуют не забывать о перерывах.

Наталья Тарасова, Елена Шмелева, Александр Ивановский, Вадим Гребенченко, "ТВ Центр".

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