ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Московском НПЗ стартовала масштабная модернизация

15:05
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

На предприятии начали демонтировать устаревшие установки

На Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" демонтируют  устаревшие установки. Все эти работы - часть масштабной модернизации, отмечает "ТВ Центр".

НПЗ, расположенный в Капотне, - это главный  поставщик топлива для всего столичного региона. Предприятие открыли больше 80 лет назад, и оно давно  стало важной частью городского хозяйства. За год там перерабатывается свыше 12 миллионов тонн нефти и выпускается 30 видов продукции.

Летом на заводе ввели в эксплуатацию новый комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил сразу пять устаревших объектов. Сейчас конструкции разбирают с помощью тяжелой спецтехники. Сначала снесут колонны, а потом трубы и печи. Все отходы сразу утилизируют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Работа Московского НПЗ
Работа Московского НПЗ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.