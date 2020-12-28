На Московском НПЗ стартовала масштабная модернизация

На предприятии начали демонтировать устаревшие установки

На Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" демонтируют устаревшие установки. Все эти работы - часть масштабной модернизации, отмечает "ТВ Центр".

НПЗ, расположенный в Капотне, - это главный поставщик топлива для всего столичного региона. Предприятие открыли больше 80 лет назад, и оно давно стало важной частью городского хозяйства. За год там перерабатывается свыше 12 миллионов тонн нефти и выпускается 30 видов продукции.

Летом на заводе ввели в эксплуатацию новый комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил сразу пять устаревших объектов. Сейчас конструкции разбирают с помощью тяжелой спецтехники. Сначала снесут колонны, а потом трубы и печи. Все отходы сразу утилизируют.

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