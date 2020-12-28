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Реставрацию павильона "Поволжье" на ВДНХ завершат в 2021 году

15:13
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Значительная часть работ уже позади

На ВДНХ проходит масштабная реставрация павильона "Поволжье". За последние 60 лет шедевр сталинского ампира пережил многое - его перестраивали, прятали за фальшфасадами. Чтобы вернуть зданию исторический облик, понадобилась помощь самых разных специалистов.

Он пока еще прячется от глаз. Исторические фасады павильона "Поволжье" - за строительными лесами. Но значительная часть реставрации уже позади. Вот и горельефы вернулись на прежнее место.

"Эта часть горельефов дошла до нас с 1954 года в своем первозданном виде, но далее павильон был обрублен, и вся вот эта часть была воссоздана нашими мастерами в полном объеме вот так, как вы её видите", – сообщил куратор проекта реставрации павильона "Поволжье" от департамента капитального ремонта Игорь Пурынов.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Павильон "Поволжье" на ВДНХ
Павильон "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
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