Реставрацию павильона "Поволжье" на ВДНХ завершат в 2021 году

Значительная часть работ уже позади

На ВДНХ проходит масштабная реставрация павильона "Поволжье". За последние 60 лет шедевр сталинского ампира пережил многое - его перестраивали, прятали за фальшфасадами. Чтобы вернуть зданию исторический облик, понадобилась помощь самых разных специалистов.

Он пока еще прячется от глаз. Исторические фасады павильона "Поволжье" - за строительными лесами. Но значительная часть реставрации уже позади. Вот и горельефы вернулись на прежнее место.

"Эта часть горельефов дошла до нас с 1954 года в своем первозданном виде, но далее павильон был обрублен, и вся вот эта часть была воссоздана нашими мастерами в полном объеме вот так, как вы её видите", – сообщил куратор проекта реставрации павильона "Поволжье" от департамента капитального ремонта Игорь Пурынов.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"