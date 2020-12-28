Присяжные признали виновным расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Ранее он сам признал вину

Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае в прошлом году.

"Да, виновен. Единодушно", - цитирует ТАСС старшину присяжных, выступившего в ходе заседания во 2-ом Восточного окружном военном суде.

Стрельба в Дровянинском гарнизоне произошла 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части. Погибли два офицера и шесть сослуживцев стрелка.

По версии Министерства обороны, стрелять срочник начал из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Физического насилия в отношении Шамсутдинова не было, установила комиссия ведомства.

Сам подсудимый признал вину. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Шамсутдинов здоров и не страдает каким-либо расстройством. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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