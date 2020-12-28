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Песков рассказал, почему Путин до сих пор не привился от COVID-19

13:49
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Президент самостоятельно сообщит о своем решении

Президент России Владимир Путин примет решение о вакцинации против коронавируса после дополнительных заключений Минздрава в отношении всех вакцин, а не только "Спутник V".
Песков: отдельной вакцины для Путина не существует

Об этом "Интерфаксу" сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "После заключения Минздрава по одной вакцине, там потом последуют другие вакцины, и, собственно потом уже президент примет решение <…> Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло", - объяснил он.

В Кремле подчеркнули, что промедление Путина в принятии решения о вакцинации никак не скажется на доверии к препарату.

Ранее министерство здравоохранения заявило, что вакцина "Спутник V" одобрена для людей старше 60 лет. Препарат показал полную безопасность и эффективность.

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