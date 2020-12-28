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В Киеве заявили об окончательном разрыве с "русским миром"

14:02
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Страна будет развиваться "как часть Запада", сказал глава МИД Украины

Украина продолжит свой путь как часть Запада и окончательно порвала с "русским миром", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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"Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное - это вопрос времени и дипломатии", - цитирует слова министра журнал Internationale Politik.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен позвонить Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате". "Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - сказал глава государства.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после референдума в Крыму и начала гражданской войны в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Москва в свою очередь не раз отмечала, что Крым вернулся в состав России по результатам прозрачного волеизъявления населения полуострова, а конфликт на востоке Украины проходит без российского участия .

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