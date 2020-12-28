Правительство дополнительно поддержит образовательное кредитование

Ранее ставка по таким кредитам была снижена до 3%

Правительство дополнительно направляет 16 миллионов рублей на поддержку образовательного кредитования. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. В 2020 году ставка по таким кредитам была снижена до 3%. Как отметил глава кабмина, мера оказалась востребованной, помогла сократить расходы тем, кто обучается платно.

Также правительство продлевает сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено более 12,5 миллиарда рублей. По словам премьера, гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт.

Изменения - и в правилах распределения межбюджетных трансфертов. Правительство поможет регионам сохранить инвестиционные проекты в аграрном секторе, передает "ТВ Центр".

"Аграрии, взявшие займы на подобные проекты, уже получили летом отсрочку по выплате основного долга на срок до года. А по некоторым направлениям, в том числе по строительству теплиц, продление составляет до 12 лет. Это было сделано для того, чтобы помочь нашим сельхозпроизводителям вывести свои проекты на окупаемость. Тем более что спрос на российскую сельхозпродукцию, сырьё и продовольствие есть, и достаточно устойчивый. Теперь аналогичную отсрочку на 2021 год получат и регионы", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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