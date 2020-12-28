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Опубликован список желаний животных Московского зоопарка

15:18
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Подарки можно принести до 30 декабря включительно

До Нового года осталось всего четыре дня, и все уже в предвкушении праздников и подарков. Но ждут их не только горожане, поздравления принимают и обитатели Московского зоопарка.

Причем порадовать их может каждый. Степные и лесные коты с удовольствием примут в подарок головоломки с лакомством. А вот хорьки и песцы- игрушки. Для крупных животных подойдут волейбольные мячи, качели или гантели.

Подробный список пожеланий опубликован на официальном сайте. Принести подарок можно до 30 декабря включительно, передает "ТВ Центр". И взамен получить бесплатное посещение зоопарка и памятные фотографии.

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