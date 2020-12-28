В Москве завершена реконструкция 3 детских поликлиник

Одну из них посетил Сергей Собянин

В Москве сегодня открыли три обновлённых детских поликлиники. В одной из них, на юге столицы побывал мэр Сергей Собянин.

Здание было построено более 40 лет назад. Реконструкцию провели в рекордные сроки - всего за 9 месяцев, работы велись круглосуточно. И сегодня там приняли первых пациентов. Установлено новейшее оборудование и врачи могут проводить современную диагностику.

Для посетителей сделали комфортные зоны ожидания. На прилегающей территории разместились детская площадка и парковка. В планах столичного правительства обновить почти 140 поликлиник. В нескольких десятках из них работы завершат уже в следующем году.

"Мы запустили в этом году масштабную программу реконструкции городских поликлиник. Это самая масштабная программа амбулаторного звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлинику. Огромный наплыв людей - здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала", - сказал Собянин.

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